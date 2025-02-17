Будівлі повернули первісний вигляд фасаду

У центрі Львова відновлююють приміщення в будинку на вул. Дорошенка, 29, де відкриють етноцентр Львівського музею народної архітектури та побуту. У понеділок, 17 лютого, директор музею повідомив про закінчення реставрації фасаду. Йому повернули первісний вигляд, як це понад 100 років тому спроєктувала фірма архітектора Івана Левинського.

«Після ґрунтовних досліджень архівних документів виявили особливості фасадної частини, над відновленням якої добряче попрацювала команда реставраторів: акуратно зняли старе нашарування фарб, під яким виявили рідний тиньк та пофарбування, а також залишили збережений під товстим шаром фарб оригінальний цоколь. Таким чином вже після чистки та реставрації вдалось повернути якнайбільш автентичний вигляд фасаду», – повідомили у музеї.

Директор скансену Михайло Закопець розповів ZAXID.NET, що у радянські часи фасад покрили масляною фарбою у багато шарів. Реставратори акуратно зняли стару фарбу і відкрили оригінальний вигляд будівлі з рідним тиньком.

Вигляд фасаду до початку робіт

Також на фасаді відреставрували металеві елементи для вуличного ліхтаря, який колись виконував своє функціональне призначення, а зараз зможе стати елементом декору будівлі.

Двері до приміщення зробили нові, бо оригінальні втрачені ще в радянський період.

«Двері відновили за архівними кресленнями. Там було кілька інтерпретацій – перша версія в 1890 році і в 1905-1910 друга. Ми додали латунні ручки. Історично там було два входи. Один із них буде інклюзивним», – уточнив ZAXID.NET Закопець.

Всередині приміщення тривають консерваційно-реставраційні роботи, фахівці відкривають і відновлюють альфрейні розписи стелі. Вона в поганому стані, живопис потребує закріплення. Закінчення робіт залежить від фінансів, оскільки усі роботи проводять за позабюджетні кошти.

У приміщенні скансену є три кімнати. Планується, що там буде сувенірна крамничка, інформаційний офіс, виставковий простір для експозиції творів народного мистецтва. Також приміщення у центрі Львова буде осередком для зустрічей, семінарів, воркшопів, майстер-класів, арт-терапії, наукових конференцій. Дизайнери показали візуалізацію простору.

Будинок №29 на вул. Сикстуській збудували в 1899-1900 роках за проєктом архітектора Івана Левинського для Зигмунта Райнгольда. Це типовий приклад львівської житлової архітектури кінця XIX століття. У міжвоєнні роки там працювала винарня «Італія» Карла Перантоні, ювелірний магазин Бахтрага, поруч магазин електротехніки «Струм», власником якого був Кагане. У радянські часи там відкрили ательє хутряних виробів.