Новий простір облаштують до кінця року на вул. Дорошенка

У центрі Львова відкриють етноцентр Львівського музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай). У новому просторі проводитимуть виставки, воркшопи, майстер-класи та інші події.

На засіданні виконавчого комітету ЛМР 5 травня прийняли рішення про передачу музею нежитлового приміщення площею 102 м2 на вул. Дорошенка, 29.

Директор музею Михайло Закопець розповів ZAXID.NET, що у приміщенні є три кімнати. Там буде сувенірна крамничка, інформаційний офіс, виставковий простір для експозиції творів народного мистецтва з фондів скансену. Також приміщення у центрі Львова буде осередком для зустрічей, семінарів, воркшопів, майстер-класів, арт-терапії, наукових конференцій.

«Це гарна європейська практика. Багато скансенів світу мають свої такі представництва в центрі міста. Там люди ознайомлюються з інформацією, більше дізнаються про сам музей. Також це додаткова площа для експозицій. Ми маємо концепцію, розуміємо, як це буде працювати. А далі будемо напрацьовувати проект і безпосередньо проводити ремонт своїми силами», – зазначив Михайло Закопець.

У центральному офісі будуть організовувати виставки та інші події (фото ЛМР)

Вперше такий «вихід» музею у середмістя Львова випробували під час святкування його 50-річчя, у 2021 році. Тоді організували виставку, яка презентувала скансен, його історію та багату збірку народного традиційного мистецтва.

«Етноцентр має підтримувати зацікавленість діяльністю Шевченківського гаю, дати поштовх до його розвитку та формувати нові ідеї для популяризації української культури. За допомогою цього центру музей прагне створити осередок в центрі Львова, який у сучасний спосіб знайомитиме з народним українським мистецтвом і культурою, а також служитиме інформаційним представницьким бюро Музею народної архітектури і побуту у Львові», – зазначають у міській раді.

Простір планують облаштувати до кінця року.