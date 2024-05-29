Зараз у будівлі проводять ремонтні та реставраційні роботи

У центрі Львова, на вулиці Дорошенка, облаштовують етноцентр Львівського музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай). Студія дизайну та архітектури «O.M.Shumelda» презентувала візуалізацію цього простору. Про це у середу, 29 травня, повідомили у Львівській міській раді.

Як зазначає директор музею Михайло Закопець, етноцентр виконуватиме функцію представництва скансену в центрі Львова з інформаційним бюро, крамничкою та маленькою кавʼярнею. Етноцентр має підтримувати зацікавленість діяльністю Шевченківського гаю, дати поштовх до його розвитку та формувати нові ідеї для популяризації української культури.

«Тут буде сувенірна крамничка, інформаційне бюро і виставковий простір для експозиції надбань фондів скансену та сучасного народного мистецтва. Ще одна класна локація Львова для невеликих подій, зустрічей, яка занурюватиме в українське. Мріємо, щоб це приміщення стало місцем для зустрічей, семінарів, воркшопів, майстер-класів, арт-терапії та наукових конференцій», – наголосив Михайло Закопець.

Візуалізація «O.M.Shumelda»

Зараз у будівлі проводять ремонтні та реставраційні роботи, адже в процесі зондажу знайшли елементи розписів на стелі. Кошти на реставрацію, ремонт і облаштування простору залучають з продажу квитків на відвідування Шевченківського гаю, а також долучаються партнери та друзі музею.

Нагадаємо, у травні 2023 року на засіданні виконавчого комітету ЛМР ухвалили рішення про передачу музею нежитлового приміщення площею 102 м2 на вул. Дорошенка, 29.