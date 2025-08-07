Адміністрація ЛОКЛ замінила автентичні деревʼяні вікна в памʼятці архітектури

Львівська міська рада стягнула з Львівської обласної клінічної лікарні 170 тис. грн за незаконну заміну деревʼяних вікон. Про це у четвер, 7 серпня, повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

Йдеться про корпус лікарні на вул. Чернігівській, 3, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. У лютому 2025 року на «Гарячу лінію Львова» звернулися мешканці району, які звернули увагу, що лікарня замінила автентичну віконну фурнітуру.

«Після виїзду на місце фахівці Офісу охорони культурної спадщини зафіксували факт незаконних робіт – дерев’яні вікна було замінено на металопластикові без жодної погодженої проєктної документації. На установу наклали штраф у розмірі 170 тис. грн. Однак лікарня відмовилася добровільно виконувати припис, штраф не сплатила та не подала апеляції. Через це Офіс звернувся до Державної виконавчої служби, яка й здійснила примусове стягнення штрафу», – йдеться в повідомленні.

Фото ЛМР

Крім цього, Офіс охорони спадщини подав до суду позов із вимогою зобов’язати лікарню відновити автентичний вигляд будівлі – демонтувати пластикові вікна та встановити нові дерев’яні, за взірцем оригінальних. Суд відкрив провадження у справі.

Додамо, що на вул. Чернігівській, 3-5 розташований комплекс будівель колишньої дитячої лікарні святої Софії. Лікарня заснована 1845 року та названа на честь померлої доньки графині Сапєги. У 1907 році за проєктом Міхала Уляма спорудили ще один корпус, де розташували педіатричне та хірургічне відділення, що і зараз працюють на базі ЛОКЛ.