Львівська обласна лікарня незаконно замінила дерев’яні автентичні вікна у пам’ятці архітектури місцевого значення на пластикові

Львівська міськрада подала до суду та вдруге оштрафувала обласну лікарню через відмову демонтувати пластикові вікна у пам’ятці архітектури. Про це повідомив Офіс охорони культурної спадщини 27 серпня.

Львівська обласна лікарня незаконно замінила дерев’яні автентичні вікна у пам’ятці архітектури місцевого значення на вул. Чернігівській, 3. Замість дерев’яних встановили пластикові вікна. Львів’яни у лютому 2025 року поскаржились на «Гарячу лінію міста» через знищення оригінальної віконної фурнітури.

Фахівці Офісу охорони культурної спадщини зафіксували заміну історичних дерев’яних вікон на металопластикові без жодної погодженої проєктної документації. Міська рада оштрафувала Львівську обласну лікарню на 170 тис. грн, які примусово стягнула виконавча служба.

Окрім штрафу, обласна лікарня отримала припис про демонтаж пластикових вікон та відновлення автентичних, але не виконала його. Офіс охорони культурної спадщини 27 серпня повідомив, що за це порушення на лікарню наклали новий штраф – 1,7 тис. грн. Офіс охорони культурної спадщини також подав позов до суду з вимогою зобов’язати лікарню відновити автентичний вигляд будівлі. Суд уже відкрив провадження у цій справі.