Продали чотириповерхову будівлю на вулиці Соборній, 40

У Рівному з аукціону продали чотириповерхову будівлю на вулиці Соборній, 40, відому як «скляний будинок». Єдиним учасником і переможцем торгів стало ТОВ «Транс-Н», яке запропонувало за об’єкт понад 50 млн грн. Новий власник наразі розглядає будівлю як інвестицію та ще не визначився з її майбутнім призначенням.

АТ «Укртранснафта» виставило обʼєкт на продаж 22 січня 2026 року. Стартова ціна становила 45 млн грн. Будівля площею 2079,2 м² була зведена і тривалий час використовувалася як приміщення комерційного банку. Вона має великий операційний зал, адміністративні кабінети, два ліфти, депозитарій, сховище, автономну дахову мінікотельню та власну огороджену територію для під’їзду автомобілів.

Онлайн-аукціон відбувся 12 лютого на майданчику Prozorro.Продажі. Участь у торгах взяв один учасник, який і став переможцем, – ТОВ «Транс-Н». Директор компанії Вадим Пацалюк розповів «ITV Media Group», що купівля будівлі – інвестиція на перспективу.

«Вже далі будемо визначатися після того, як ми порадимося з проєктантами, з архітекторами, тоді вже будемо приймати якесь остаточне рішення. Наразі це як інвестиційні вкладення», – зазначив Вадим Пацалюк.

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «Транс-Н» зареєстроване у 2015 році в Здолбунові. Спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів, а також роздрібній торгівлі деталями та приладдям для автомобілів.

Додамо, що «скляний будинок» у Рівному продали не з першої спроби. Раніше його виставляли на аукціон у 2023 році зі стартовою ціною понад 40 млн грн, однак покупців тоді не знайшлося. Обʼєкт повторно виставили на продаж через два роки. Як пояснили у товаристві «Укртранснафта», приміщення виставили на продаж, оскільки воно не використовується у виробничій діяльності.