Відбулося зіткнення автомобіля Kia Cerato та вантажівки Iveco

У неділю, 18 травня, на автодорозі Київ - Чоп, неподалік села Красів Стрийського району, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легкового автомобіля, також травмувався п’ятирічний хлопчик. Про це повідомили у поліції Львівської області.



Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Kia Cerato, яким керував 36-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки Iveco 50C/35 під керуванням 37-річного жителя Рівненської області.



Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легкового автомобіля загинув на місці події, а його пасажир, п’ятирічний мешканець Стрийського району, отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували.

ДТП трапилася на автодорозі Київ - Чоп, неподалік села Красів Стрийського району (фото поліції)



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.