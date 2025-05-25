Наслідки нічної атаки на Київщину

У ніч на неділю, 25 травня, російські окупанти випустили по Україні 69 ракет різного типу та рекордну кількість ударних безпілотників. Більшість вдалося збити, проте є влучання у низці регіонів, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни атакували Україну з 20:40 24 травня, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу. Зокрема, йдеться про:

дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з Курської області

55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101 та «Калібр», які запускали з літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 над Саратовською областю та акваторією Чорного моря

крилату ракету Х-22, випущену з літака Ту-22М3 над Чорним морем

чотири керовані авіаракети Х-59/69, випущені з літаків тактичної авіації на північному напрямку

298 ударних дронів типу Shahed та БпЛА-імітаторів різних типів, випущених з російських Міллерова, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За оперативними даними, станом на 09:00 українській ППО вдалося збити 45 крилатих ракет Х-101, «Калібр» та знешкодити 266 ворожих дронів. Зазначається, що 139 російських БпЛА збили, а ще 127 – локаційно втрачені чи подавлені українськими системами РЕБ. Крім того, Повітряні сили локаційно втратили дві ракети Х-59/69.

Результат роботи ППО у ніч на 25 травня

Попри успішні збиття, більшість регіонів України постраждали внаслідок нічної атаки. За даними пресслужбі Повітряних сил, влучання зафіксували у 22 локаціях у низці областей. Крім того, військові зафіксували падіння збитих ракет та дронів у 15 локаціях.

Внаслідок нічної атаки росіян є загиблі та постраждалі на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Харківщині, Хмельниччині та Тернопільщині, серед них є діти. Прочитати все, що відомо про атаку росіян 25 травня та її наслідки, можна тут.

Нагадаємо, напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни модернізували свої балістичні ракети «Іскандер-М», через що системи протиповітряної оборони Patriot можуть працювати не так ефективно. Зокрема, нові російські ракети мають поліпшену систему відстрілу радіолокаційних пасток та вміють змінювати траєкторію, через що Patriot важче передбачити точку перехоплення ракет.