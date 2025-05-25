Наслідки атаки на Куп'янськ 25 травня

Вранці неділі, 25 травня, російські окупанти атакували з авіації місто Куп’янськ, що на Харківщині. Внаслідок атаки постраждав приватний житловий сектор, там є загиблі та постраждалі, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, росіяни обстріляли Куп’янськ близько 09:30. Для атаки, за попередніми даними, окупанти застосували авіабомби ФАБ-500.

«Авіаційний боєприпас влучив по території приватного житлового сектору. Загинули дві жінки віком 84 та 57 років», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Внаслідок обстрілу також постраждали 60-річний чоловік та 75-річна жінка. Ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За даними правоохоронців, російський удар пошкодив та зруйнував понад 20 домоволодінь та господарських приміщень. Після цієї атаки окупанти завдали повторного удару, застосувавши, за попередніми даними, бомбу ФАБ-1500 з УМПК. Повторний обстріл пошкодив щонайменше 15 будинків.

За фактом обстрілу правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).

Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Окупанти випустили по Україні 367 засобів ураження, внаслідок чого у більшості областей є руйнування, постраждалі та загиблі.

Загалом через нічний удар по Україні загинули щонайменше 12 людей, понад 60 поранені. Що відомо про атаку росіян 25 травня та її наслідки, можна дізнатися тут.