Рятувальники розбирають завали на Житомирщині

Під час масованої атаки на Україну у ніч на неділю, 25 травня, російські окупанти завдали ударів по житловій забудові у Житомирській області. Внаслідок російської атаки на Житомирщині загинули три дитини, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, окупанти атакували Житомирський район. Там внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, їх усіх госпіталізували.

Російська атака забрала життя трьох дітей. За даними ДСНС, їм було 8, 12 та 17 років. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що діти були з однієї сім’ї, а їхніх батьків госпіталізували з пораненням. Мати загиблих дітей – у важкому стані.

Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули два брати й сестра, які вчилися там – одинадцятикласник Роман Мартинюк, шестикласниця Тамара Мартинюк та третьокласник Станіслав Мартинюк.

«У Роми через лічені дні мав бути випускний — день, якого він чекав із надією та мріями. А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів, щасливих моментів дитинства», – написали у пресслужбі ліцею.

Навчальний заклад також відкрив збір для допомоги родині загиблих дітей. Допомогти постраждалій сім’ї на Житомирщині можна тут.

Зазначається, що також є постраждалі в Бердичівському районі Житомирщини – там внаслідок пошкодження п’ятиповерхівки та приватних будинків поранені один дорослий та одна дитина.

На місці подій на Житомирщині працювали екстрені служби та волонтери Червоного Хреста. До розбору завалів та ліквідації пожеж залучили 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Яким саме типом озброєння окупанти завдали удару по Житомирщині, у пресслужбі ДСНС не уточнили.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну 69 ракетами різних типів та майже 300 ударними безпілотниками. Попри те, що більшість ворожих цілей вдалося знищити, є руйнування, постраждалі та загиблі у низці областей. Що відомо про атаку росіян 25 травня та її наслідки, можна дізнатися тут.