Родичі загиблих бійців годину чекали чиновників на 76 полі почесних поховань

У п’ятницю, 23 травня, у Львові родичі загиблих бійців російсько-української війни обурилися організацією заходів з нагоди Дня Героїв, які проводила Львівська ОВА. Поки основні події відбувалися на 86 полі почесних поховань (колишня назва – марсове поле), родичам, чиї близькі поховані на 76 полі почесних поховань Личаківського цвинтаря, довелося чекати годину під проливним дощем. Родичі полеглих заявили про неповагу до пам’яті героїв, які загинули на початку війни з 2014 року.

Чиновники Львівської ОВА запросили на заходи з вшанування пам’яті борців за незалежність та новітніх героїв України на полях почесних поховань Личаківського цвинтаря №86, №67 та №76. При цьому анонсували початок заходів на 9:00. Традиційно вшанування розпочалося на 86 полі. Поки там тривало покладання квітів, запалення лампадок та екуменічна панахида, родичам загиблих героїв, похованих на полі почесних поховань №76, довелося чекати годину під зливою.

Керівниця ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини» Вікторія Родич наголосила, що чиновники вкотре продемострували свою непрофесійну роботу та ставлення до родин полеглих героїв. Вона назвала поведінку обласних чиновників «показухою на кістках».

«Фарисеї під парасолями. А батьки – під дощем. Львівська обласна влада сьогодні звітує: “вшанували Героїв на Личакові”, “єдналися в молитві”, “віддали шану”. Красиві слова, парадні фото, обличчя в об’єктивах. А тим часом родини загиблих на одному з полів стояли під зливою понад годину, чекаючи тих самих чиновників. Мокрі до нитки, з квітами в руках. Без пояснень. Без вибачень. Без жодної поваги», – написала Вікторія Родич.

Від імені ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини» вона закликала депутатів Львівської облради дати оцінку діям чиновників.

На думку дружини загиблого у 2015 році бійця Аліни Власенко, представники обласної влади традиційно демонструють неповагу до родичів бійців, похованих на полі почесних поховань №76.

«До Дня Героя знову проводять урочисті заходи. Але знову — починають із марсового поля. Як так?! Як можна ігнорувати 76-те поле Личаківського цвинтаря – святе місце, де спочивають перші Герої новітньої війни за Україну?... Чому Львівська обласна державна адміністрація зневажає місце перших втрат? Це – неприйнятно. Це – ганьба. І це має змінитись», – наголосила вона.

Після розголосу в соцмережах департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА, який відповідав за організацію заходу, оприлюднив вибачення.

«На жаль, під час їх організації були допущені помилки, що викликало справедливе обурення в представників громадського середовища та родин полеглих героїв. Департамент комунікацій та внутрішньої політики просить вибачення за ситуацію, яка склалася», – йдеться в повідомленні.

Надалі чиновники пообіцяли заздалегідь узгоджувати організацію таких заходів з представниками громадськості та родинами полеглих героїв, а також повідомляти детальну програму.

Керівник департаменту Юрій Горун уточнив, що наступні такі заходи планують розпочинати з 76-го поля. «Ми точно зробимо так, як це захочуть родини», – запевнив він ZAXID.NET.