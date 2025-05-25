Полонені російські військовослужбовці

Від початку проведення Курської операції Сили оборони взяли в полон 971 російського військового. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в неділю, 25 травня.

У відомстві розповіли, що для звільнення українців з російської неволі Сили оборони невпинно поповнюють обмінний фонд солдатами та офіцерами ЗС РФ.

«Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця Збройних сил РФ», – ідеться в повідомленні.

У Генштабі зауважили, що Сили оборони й надалі продовжують активні дії на території Курської області.

За даними Генштабу, на Курському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони України відбивали 14 атак російських загарбників. Ворог завдав п’ять авіаударів, скинув десять керованих бомб, здійснив 129 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляв ZAXID.NET, упродовж 23-25 травня Україна та Росія провели один з найбільших обмінів полоненими у форматі «1000 на 1000», про який сторони домовилися на переговорах у Стамбулі.