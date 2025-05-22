Військовий зі Львова із позивним «Лаваш» ліквідував на Курщині 20 росіян

Військовослужбовець зі Львова із позивним «Лаваш», який служить у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, під час першого бойового виходу у Курській області ліквідував близько 20 російських військових. Про це у середу, 21 травня, повідомила 80 ОДШБр.

За словами військового, до Збройних сил України він потрапив через мобілізацію, а місце служби – 80 ОДШБр – обрав самостійно.

«Я подумав, що якщо служити, то треба служити в елітних військах. Були якісь думки напочатку, але я побачив, як до нас ставляться: яке дають екіпірування, як навчають. З часом мені легше ставало приймати цю частину [життя], і тим більше – скільки вже можна ховатись», – розповів військовий.

Перший бойовий вихід військового був у березні 2024 року. Він разом з побратимами висадився та закріпився у селі Гуєво Курської області. Російські військові постійно намагалися штурмувати українських бійців. Штурми відбувались у кілька хвиль, під час одного з них «Лаваш» отримав поранення.

«Зазвичай це був один штурм через день. Під час одного зі штурмів в будинок залетіла граната, вибухнула, мене “затрьохсотило”. В мене почала йти кров, але я побачив, що кровотеча не критична, побіг в те місце, звідки вони [росіяни] закинули гранату, і кинув їм штук п’ять гранат. На цьому штурм припинився», – розповів «Лаваш».

Військовий розповів, що інколи контакти з росіянами відбувалися просто впритул. «Лаваш» разом з побратимами перебував на позиціях у Курщині 25 днів. За цей час йому вдалося ліквідувати близько двох десятків росіян, а також захопити одного у полон. Полонений росіянин видав українським бійцям важливу інформацію про перебування його побратимів.

«Загалом за 25 днів перебування у селі Гуєво мені вдалося ліквідувати близько 20 росіян, серед яких був один офіцер. Ми знали, що ми їдемо на чужину і мені не хотілося там вмирати. Не знаю звідки я брав сили, щоб вижити і повернутися додому, до рідних і захищати вже Україну в наших кордонах», – підсумував військовий.

Через постійні штурми росіян «Лавашу» та його побратимам довелося відійти з позицій, однак, за словами військового, ворог зазнав набагато більших втрат серед особового складу.

Додамо, що військові 80 ОДШБр за час російського повномасштабного вторгнення виконували бойові завдання на Харківщині та Донеччині, а з серпня 2024 року – на Курщині.

20 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський присвоїв львівській 80 окремій десантно-штурмовій бригаді почесне найменування «Галицька».