Росіяни, які потрапили в полон у Курській області

У Курській області бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, яка дислокується у Львові, захопили в полон 26 окупантів. Пресслужба 80-ї бригади у середу, 20 листопада, повідомила, що росіяни потрапили в полон, коли невдало штурмували українські позиції.

«Десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятував своє життя. Колишні увʼязнені, яких, після підписання контракту та десятиденної підготовки, кинули гинути як "гарматне мʼясо", проте, після зустрічі з українськими десантниками, вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам», – йдеться у повідомленні бригади.

Також бригада опублікувала відео з росіянами, які здались в полон. Йдеться про окупантів з підрозділу «Шторм Z». Росіяни жалілися, що їм обіцяли гроші, але покинули напризволяще.

Зазначимо, що підрозділ «Шторм Z», який складається з ув'язнених, окупанти створили у квітні 2023 року. Основним озброєнням роти є стрілецька зброя та гранатомети.

Нагадаємо, що воїни львівської 80-ї ОДШБр у серпні 2024 року захопили у Курській області російський танк Т-80БВМ 2023 року випуску. Техніка була оснащена повним боєкомплектом воєнно-десантних військ РФ та мала повний бак пального. Крім цього, галицькі десантники затрофеїли на Курщині танк Т-90М «Прорив» із розрядженими акумуляторами.