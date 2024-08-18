Російський танк Т-90М «Прорив», який захопили львівські десантники

Під час рейду у Курській області військові з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній російський танк Т-90М «Прорив». У пресслужбі 80-ї бригади розповіли, що росіяни покинули танк, довівши його до несправності.

«Десантники 80-ки швидко оцінили та освоїли "аналоговнєтну" техніку, відремонтували, завели й тепер машина війни, нищитиме своїх творців на боці України», – повідомили у бригаді.

Офіцер 80-ї ОДШБр Ігор розповів, що танк захопили під час прориву в тил противника. Один з окупантів без успіху намагався завести танк.

«Ми відпрацювали й дивимось, що між деревами проглядається шматок металу. Побачили, що це техніка, але вона не була заведеною. Я побачив, як хтось вилазить на цю техніку. А це механік застрибнув в танк і хотів його завести, але ніяких дій не відбулося, він вистрибнув з люка й пішов. Виявляється, танк не завівся, бо там всього-на-всього розряджені акумулятори», – розповів Ігор.

Він додав, що військові поміняли акумулятори, завели танк, але зазначили, нова російська техніка малоефективна в роботі.

Зазначимо, що 11 серпня стало відомо, що львівські десантники разом із контррозвідкою СБУ затрофеїли поблизу Суджі російський танк Т-80БВМ 2023 року випуску. Техніка з повним баком пального була оснащена повним боєкомплектом воєнно-десантних військ Росії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який насамперед стосується військових, які воюють у Курській області. У проєкті йдеться, що держава має гарантувати виплати учасникам операції на Курщині. Крім цього, закон має врегулювати виплати за трофейну зброю та техніку.