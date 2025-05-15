Зруйнований російськими обстрілами Вовчанськ Харківської області

Військові бойової бригади Державної прикордонної служби ліквідували 18 російських окупантів, коли ті намагалися облаштувати позиції на Харківщині. Про це у середу, 15 травня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Окупантів ліквідували за допомогою артилерії прикордонники бойової бригади «Гарт» біля Вовчанська Харківської області. Військові опублікували відео бойової роботи. Судячи з кадрів, росіяни намагалися облаштувати на ділянці бліндажі та окопи.

«Щойно окупанти беруться облаштовувати позиції – артилерія прикордонників бригади «Гарт» переводить їх у горизонтальне положення. На Вовчанському напрямку під час чергової арттерапії знищено 18 загарбників», – повідомили прикордонники.

Також військові знищили два місця, з яких росіяни запускали ударні безпілотники.

Зазначимо, що росіяни майже знищили Вовчанськ своїми обстрілами. Станом на серпень 2024 року місто, за словами керівника Вовчанської МВА Тамаза Гамбарашвілі, місто було зруйноване на 90%. Наразі там проживає близько 15 людей.

У вересні 2024 року військові спецпідрозділу ГУР відбили агрегатний завод, під час операції у полон здались близько 20 російських окупантів.

Нагадаємо, 14 травня ДПСУ повідомила, що на Куп’янському напрямку прикордонники бойового підрозділу захопили у полон окупантів, які видавали себе за українських військових.