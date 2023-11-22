Нова назва бригади – 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада

Президент Володимир Зеленський присвоїв львівській 80 окремій десантно-штурмовій бригаді почесне найменування «Галицька». Відповідний указ від 20 листопада оприлюднений на сайті глави держави.

«Присвоїти 80 окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України почесне найменування «Галицька» та надалі іменувати її — 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України», – йдеться в указі президента.

Як зазначається в документі, почесне найменування присвоєно «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом 80 окремої десантно-штурмової бригади». Указ набув чинності з дня його публікування.

Почесні найменування також отримали ще три десантно-штурмові бригади – 79, 95 та 81.