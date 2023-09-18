Львівські десантники брали участь у визволенні Кліщіївки

Заступник командира роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Микола Стригунов розповів, як їхні бійці звільняли Кліщіївку на Донеччині. Львівська 80-та бригада була однією з тих підрозділів ЗСУ, які брали участь у визволенні стратегічно важливого населеного пункту на шляху до Бахмута.

Бої за Кліщіївку тривали довго, важко і кровопролитно. Заступник командира роти з повітряно-десантної підготовки 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону 80-ї бригади, старший лейтенант Микола Стригунов керував боями на командно-спостережному пункті роти. Його рота 25 червня почала рухатися у напрямку Кліщіївки. За його словами, звільнення ускладнювали розтягнуті логістичні шляхи, була проблема з евакуацією поранених, доставка штурмових груп розтягувалася у часі.

«Дуже сильний масований ворожий артобстріл був при будь-якому нашому переміщенні, дуже багато задіяно російських FPV-дронів, бронетехніки, танків, мінометних та гранатометник розрахунків, розвідувальних та бойових БПЛА, БПЛА-камікадзе та іншої їхньої зброї. Противник хоробрий, сильний, не боїться підходити впритул до наших підрозділів. Завдяки нашій навченості та люті він отримував постійно по "гризлу"», – розповідає заступник командира роти.

Микола Стригунов зазначає, що різні підрозділи росіян обороняли свої позиції, у них не було злагодженості та розуміння нашої тактики. Росіяни нападали масово, цілими взводами. За день, каже десантник, могло бути і десять таких «хвиль». Але українські війська їх розбивали.

ЗСУ виставили ретранслятори для налагодження надійного зв’язку, максимально використовували антидронові рушниці та засоби РЕБу. Це допомогло вистояти і вигнати окупантів.

«Звільнити Кліщіївку вдалося завдяки високому морально-психологічному стану наших десантників, їхній тренованості, достатній кількості матеріальних засобів: як вогневих, так і спорядження, підтримці артилерії, бойових БПЛА, хорошій та детальній розвідці та злагодженості всіх підрозділів. Ми давили росіян вмінням та наполегливістю від початку і до кінця – остаточного звільнення», – наголосив Микола Стригунов.

Нагадаємо, у неділю, 17 вересня, прес-служба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади повідомила про звільнення Кліщіївки на Донеччині. Крім львівських десантників село звільняли також бійці 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об’єднаної штурмової бригади поліції «Лють». Кліщіївка розташована на південь від Бахмута поруч з Андріївкою, яку ЗСУ звільнили 15 вересня. Звільнення цих двох сіл дає можливість ЗСУ продовжувати операцію з оточення Бахмута. Ці два села є ключовими для перерізання логістичних шляхів постачання російської армії в захоплений Бахмут з південного напрямку. Звільнення цих сіл дозволить витіснити росіян з Бахмута.