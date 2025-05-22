Наслідки удару по Льгову 22 травня

Увечері четверга, 22 травня, росіяни заявили про атаку на місто Льгов Курської області. Під ударом було скупчення військової техніки та особовий склад в районі АЗС «Роснєфть», що на виїзді зі Льгова. Про це повідомили пропагандистські Telegram-канали.

«По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців поки невідома», – ідеться в повідомленні.

Ворожі об'єкти в Льгові, які могли зазнати атаки 22 травня (Фото з Telegram-каналів)

Місце удару наразі оточено військовими та оперативними службами, додають пропагандисти.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що 12 цивільних мешканців, включно з двома дітьми, нібито постраждали внаслідок масованого удару по Льгову. У всіх діагностовано осколкові поранення і забої.

За словами Хінштейна, атака припала на трасу Курськ – Рильськ при в’їзді в місто. Через атаку також пошкоджено чотири авто, багатоквартирний і два приватних будинки в Льгові.

Зауважимо, українська сторона наразі офіційно не коментувала повідомлення про атаку на Курщину.

Додамо, у ніч на 22 травня в Росії відбивали найдовшу по часу атаку безпілотників. Повітряний напад розпочався близько 23:00 19 травня та тривав до 04:00 22 травня.