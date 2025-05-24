65-річний Петро Грисько та 40-річний Іван Мартищук виїхали в Росію

У п'ятницю, 23 травня, у межах обміну військовополоненими до Росії виїхали двоє колаборантів з Івано-Франківської області – 65-річний Петро Грисько та 40-річний Іван Мартищук. Проєкт «Хочу к своим» повідомив, що прикарпатці відбували покарання за виправдання російської агресії.

Згідно з матеріалами справи, яку слухав Івано-Франківський міський суд, Петро Грисько в «Одноклассниках» поширював дописи на підтримку російської армії. У лютому 2023 року суд визнав його винним і засудив до п'яти років в'язниці. Згодом апеляція підтвердила вирок. Термін покарання для Гриська зарахували з липня 2022 року. Зазначимо, що Грисько є уродженцем села Тязів Ямницької громади, але мешкав в Івано-Франківську.

Грисько очікував на обмін понад 11 місяців. Він дав інтерв'ю блогеру Володимир Золкіну, в якому розповідав, що «не є фахівцем, щоб визнавати російську агресію». Грисько відмовився відповідати на запитання, чи є Владімір Путін вбивцею, назвавши це провокацією.

«Хочу к своим» – це проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який створили ГУР, СБУ та Секретаріат омбудсмана. Список всіх засуджених колаборантів, які хочуть в Росію, можна переглянути на сайті проєкту.

Мешканець Верховини Іван Мартищук отримав п'ять років в'язниці за виправдання російської агресії у березні 2024 року. Він поширював пропаганду у Facebook та TikTok. Під час затримання працівники Служби безпеки України знайшли в його телефоні листування з окупантом. Мартищук бажав вбивці удачі, називав його братом та написав гасло «Слава России». Засуджений чекав на обмін дев'ять місяців.

Зазначимо, що Мартищук у суді визнав свою провину і сказав, що «любить Росію та українців, хоче, щоб люди не ворогували». Він переконував суд, що опублікував у себе на сторінці відео, де дівчинка співає російською мовою пісню «Катюша», щоб захистити українських людей.

Нагадаємо, що Україна та Росія проводять обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Під час першого етапу обміну 23 травня в Росію виїхали 70 колаборантів. Це мешканці Харківської, Донецької, Київської, Запорізької і Херсонської, Вінницької та Хмельницької областей. Найбільше колаборантів, профілі яких є на «Хочу к своим», – із Дніпропетровщини.