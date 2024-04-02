На публікації Івана Мартищука випадково натрапив військовослужбовець ЗСУ

Верховинський районний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Мартищука у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників. За поширення дописів, які вихваляють Росію, у TikTok та Facebook чоловіку присудили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 березня, Іван Мартищук кілька разів поширював у своєму TikTok та Facebook пропагандистські відео, які вихваляють Путіна і збройні формування Росії. На ці публікації випадково натрапив військовослужбовець ЗСУ. Він звернувся в СБУ, щоб недопустити самосуду мешканців Верховини над обвинуваченим.

У суді Іван Мартищук визнав свою вину і сказав, що «любить Росію та українців, хоче, щоб люди не ворогували». Також згадав, що виклав у себе на сторінці відео, в якому дівчинка співає російською мовою пісню «Катюша», бо таким чином хотів захистити українських людей. Верховинець зізнався, що розміщував у Facebook російський триколор і позитивно ставиться до пісні у відео про ПВК «Вагнер».

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Наталія Чекан визнала Івана Мартищука винним у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників і присудила йому 5 років ув’язнення. Також він має сплатити 7,5 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок може бути подана апеляція.