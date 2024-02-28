Ольга Ткачук в суді своєї провини не визнала

Жителька Почаєва Ольга Ткачук отримала 5 років позбавлення волі за те, що в соціальних мережах виправдовувала напад Російської Федеранції на Україну та закликала підтримувати окупантів. Жінка створила в Facebook акаунт на ім’я свого чоловіка і звідти розсилала дописи в різні групи. В суді обвинувачена своєї вини не визнала і всіляко заперечувала свої дії.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що Ольга Ткачук протягом двох місяців 2022 року, березні та квітні, в соціальних мережах розповсюджувала антиукраїнські дописи. Для того, щоб її не впізнали знайомі, робила це з чужого облікового запису.

«Мешканка Почаєва в 2022 році створила акаунт на ім’я та прізвище її чоловіка “Олег Мандзій”. Після початку повномасштабного вторгнення, в березні-квітні 2022 року жінка неодноразово розповсюджувала матеріали про виправдовування нападу РФ на Україну, глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 28 лютого.

В суді допитували чоловіка оюбвинуваченої, на ім'я якого вона створила акаунт і розповсюджувала пропаганду

Також працівники СБУ встановили, що жінка поширювала антиукраїнські дописи кремлівських пропагандистів, закликала до підтримки збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, писала коментарі про підтримку дій РФ у регіональних групах соцмережі «Анонімний Кременець», «Хреновий Почаїв».

В суді також допитали чоловіка обвинуваченої, він зазначив, що не створював акаунту в популярній соціальній мережі. Під час судових засідань Кременецького районного суду обвинувачена давала суперечливі показання по справі та не розкаялась у вчиненому. Дослідивши усі докази, врахувавши ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, суд призначив винній особі покарання за ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України – 5 років позбавлення волі. На вирок суду може бути подана апеляція в термін 30 днів.