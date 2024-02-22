У Тернополі СБУ затримала чоловіка за пропаганду кремлівських наративів в громадському транспорті. Тернополянин, їдучи в тролейбусі, спровокував конфлікт з пасажирами і почав переконувати їх, що війну розпочала Україна. Чоловіка затримали патрульні поліцейські і склали на нього про адмінправопорушення, а справу передали в Службу безпеки України.

Інцидент з прокремлівським агітатором трапився в Тернополі у травні 2023 року. Працівники СБУ під час досудового розслідування встановили, що тернополянин спровокував конфлікт у громадському транспорті. Він голосно намагався переконати пасажирів у тому, що у 2014 році почалася в Україні громадянська війна, а Росія не винна у внутрішньому громадянському конфлікт на сході. Тернополяни зателефонували в поліцію і вже на зупинці на агітатора очікував наряд патрульних.

Чоловіка затримали працівники патрульної поліції і пояснили, що він вчиняє кримінальне правопорушення, однак він на цьому не зупинився, а продовжив агітувати вже поліцейських. Тернополянин, використовуючи наративи кремлівської пропаганди, розповідав охоронцям про «громадянську війну», «злочинний єврейський режим» та «бандерівців, які стріляли в спину».

«Зловмисник розумів, що за його слова є відповідальність, однак зазначив, що щиро вірить в свої слова і має свої політико-ідеологічні мотиви. Також свою зухвалу поведінку пояснював тим, що він начебто “політолог” та “російський офіцер”», – повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області в четвер, 22 лютого.

Наразі слідчі СБУ повідомили тернополянину про підозру за ст. 436-2 КК України. За заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.