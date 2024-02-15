Тернополянин понад півроку ховався від слідства

Працівники СБУ затримала тернополянина, який був ярим прихильником ініціатив колаборанта Кирила Стремоусова та в інтернеті активно проводив антиукраїнську пропаганду. Чоловік перебував у розшуку. Також правоохоронці встановили, що ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну тернополянин називав себе «народний мером» і закликав до народовладдя. Чоловік наразі перебуває під вартою.

Співробітники Тернопільського управління СБУ розшукали підозрюваного в одному із сіл Буковини, яке розташоване на кордоні з Молдовою. Спільно з поліцейськими прокремлівського інтернет-агітатора затримали. За даними слідства, тернополянин ще до війни був прихильником ініціатив колаборанта Стремоусова, а після початку повномасштабного вторгнення почав використовував власний профіль у соціальній мережі для виправдовування дії російської влади та заперечення факту збройної агресії.

«Слідство встановило, що тернополянин поширював зрежисоване кремлівськими пропагандистами відео. На роликах показували, що нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» з охопленого вуличними боями міста», – повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області в четвер, 15 лютого.

Також СБУ встановила, що в минулому підозрюваний проголошував себе «народним мером Тернополя» під час участі в ініціативах сумнозвісного лідера фейкового «народовладдя» Анатолія Балахніна. Після того, як чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України, він зник у невідомому напрямку та переховувався від правоохоронців понад півроку. Наразі затриманому інтернет-агітатору суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.