Чоловік транслював відео на 12-тисячну аудиторію

Служба безпеки України затримала одеського TikTok-блогера, який виправдовував ракетні удари російських військ по Харкову 2 січня. Про це повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 22 січня.

Нагадаємо, що тоді внаслідок ударів ракетами «Іскандер» по середмісті були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, автомобілі. Постраждали близько 60 людей, троє з яких загинули.

Натомість блогер намагався «відбілити» російський воєнний злочин блогер перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Примітно, що його відео було ретрансльовано на російському телебаченні.

В СБУ також повідомили про викриття та затримання в Україні ворожих агітаторів. Зокрема, мова йде про жінку з Київщини, яка в соцмережах закликала українців «скласти зброю» та припинити опір. На Черкащині затримали викрили чоловіка, який виправдовував окупацію Криму й частини Донеччини та Луганщини. У Дніпрі керівник місцевого осередку організації «Народовладдя» публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років тюрми.