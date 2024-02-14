Уродженка Якутії з червня 2022 року поширювала в забороненій в України соцмережі матеріали, які виправдовували збройну агресію РФ проти України

Івано-Франківський апеляційний суд залишив без змін вирок Тисменицького районного суду, яким мешканці Івано-Франківської області призначили 3 роки позбавлення волі за виправдовування збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомили у прес-службі Івано-Франківського апеляційного суду 14 лютого, уродженка Якутії з червня 2022 року поширювала в забороненій в України соцмережі матеріали, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Дії Росії мешканка села Ганнусівка називала «захистом мирного населення» та «звільненням територій України від окупації неонацистами».

«Таким чином жінка виправдовувала збройну агресію РФ проти України шляхом представлення її як священної війни, також виправдовувала тимчасову окупацію частини території України через твердження про територіальну належність усієї України до РФ», – розповіли в суді.

Жінка визнала свою вину і покаялась. Адвокат просив пом’якшити вирок через похилий вік і стан здоров’я обвинуваченої, однак прокурор заперечив проти задоволення апеляційної скарги. За виправдовування збройної агресії РФ жінці призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.