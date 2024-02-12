Засуджений брав участь у стрілецьких боях та облаштовував оборонні позиції на територіях, які захопила Росія

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця міста Брянка Луганської області Артема Склярова у державній зраді та колабораційній діяльності. Бойовикові «народної міліції ЛНР» присудили 15 років позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду, який винесли 7 лютого, у 2019 році Артем Скляров добровільно підписав контракт на проходження військової служби і став командиром відділення у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади «народної міліції ЛНР». З 24 лютого по 2 вересня 2022 року він був кулеметником, беручи участь в стрілецьких боях. Також обвинувачений облаштовував оборонні позиції на територіях, які захопила Росія під час повномасштабного вторгнення.

Артема Склярова взяли у полон 2 вересня 2022 року. У суді він визнав свою вину.

Суддя Олег Лазарів призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Протягом 30 днів вирок може бути оскаржено в Івано-Франківському апеляційному суді.