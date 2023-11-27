Цілий рік бойовик брав участь у стрілецьких боях

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця міста Свердловськ Луганської області Миколу Філіппенка у державній зраді та колабораційній діяльності. Бойовикові «ЛНР» присудили 15 років позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду, який винесли 22 листопада, за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола Філіппенко добровільно підписав контракт на проходження військової служби в «ЛНР», ставши кулеметником 2-ї окремої мотострілецької бригади. Цілий рік бойовик брав участь у стрілецьких боях, забезпечував роботу контрольно-пропускних пунктів, шукаючи серед мешканців окупованих територій військових ЗСУ.

«З 21.01.2022 року до 19.01.2023 року обвинувачений виконував обов’язки “стрільця” та знаходився на позиціях другої та третьої лінії м. Рубіжне. Згідно контракту отримував заробітну плату у сумі 76 800 російських рублів», – йдеться у вироку суду.

Миколу Філіппенка взяли у полон 19 січня 2023 року у селищі Білогорівка Попаснянського району Луганської області. У суді він визнав свою вину і попросив суворо його не карати.

Суддя Олег Лазарів призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Протягом 30 днів вирок може бути оскаржено в Івано-Франківському апеляційному суді.