У суді бойовик визнав свою вину та нібито щиро розкаявся

Колегія суддів Галицького районного суду Львова визнала 50-річного луганчанина Сергія Маліновського винним в участі у незаконному збройному формуванні і терористичній організації, а також державній зраді за умов воєнного стану. За службу в лавах «ЛНР» чоловік отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік є у списку полонених, яких Росія відмовляється забирати.

Як встановили слідчі, 22 лютого 2022 року Маліновський прямував на роботу – шахту в Сорокиному на Луганщині. Проте невстановлені бойовики «ЛНР» зупинили його та запропонували прибути до пункту мобілізованих у Довжанськ, що він і зробив того ж дня. Після перевірки документів чоловіка доставили до Кадіївки, де він отримав російську військову форму та інші речі.

Маліновського зарахували на службу «стрільцем» до 208 стрілецького (козацького) полку незаконно створеної «Народної міліції» терористичної «ЛНР», там він отримав автомат Калашникова. Від березня 2022 року обвинувачений неодноразово воював проти Сил оборони України на території Донбасу, зокрема в населених пунктах Щастинського району (Сорокине, Довжанськ, Кадіївка, Трьохізбенка), а також у Курдюмівці Бахмутського району.

22 липня 2023 року неподалік селища Курдюмівка Маліновського взяли в полон українські військові. Двоє військових з 6 стрілецького полку так званої «ЛНР» по фото впізнали Маліновського, з яким разом служили.

У суді бойовик визнав свою вину та нібито щиро розкаявся, а також просив суворо не карати. За сукупністю злочинів, 14 листопада Маліновського засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що в серпні в Telegram-каналі державного проекту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить» опублікували списки 59 полонених, яких Росія відмовляється забирати. У списку також згадується Сергій Маліновський.