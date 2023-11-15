Російські полонені забезпечені всім належним згідно з Женевськими конвенціями

Понад 250 росіян уже скористалися можливістю зберегти своє життя і відмовились воювати проти України. Таку можливість вони отримали завдяки проекту «Хочу жити» (рос. «Хочу жить».) Про це розповів спікер проекту Віталій Матвієнко, інформує «Українське Радіо».

«Щодо способів звернення, то можна зателефонувати до наших операторів, можна написати в месенджер WhatsApp, можна написати в чат-бот в телеграмі «Хочу жить»« Найбільш дієві – це месенджери. І один із основних кроків, які має зробити потенційний військовополонений російський – залишати всю необхідну інформацію в чат-боті. Після цього інформація у нас фіксується, передається на захищені сервери», – зазначив Матвієнко.

Він уточнив, що така здача може бути навіть ще тоді, коли солдат перебуває на території Росії.

Матвієнко розповів, що після виходу на українську територію військовополонений потрапляє в табір для військовополонених.

Потім військовополонений, якщо захоче, може повернутися на територію РФ по обміну, якщо ж не захоче, то може попросити прихистку в Україні чи в деяких країнах Європи.

Втім, можливість залишитися в Україні чи переїхати в Європу в нього буде тільки по завершенню війни. До завершення війни військовополонений перебуває в полоні в Україні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, збереження таємниці про обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії.

Нещодавно повідомлялося, що в Україні створять ще два табори для утримування військовополонених росіян.