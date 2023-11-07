В Україні з'являться ще два табори для військовополонених росіян

В Україні створять ще два табори для утримування військовополонених росіян. Як повідомили у вівторок, 7 листопада, координатори державного проекту «Хочу жить», один із таборів відкриють найближчим часом, також тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

Створення нових таборів пов’язане із великою кількістю військовополонених.

«Збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною», – йдеться у повідомленні.

Координатори проекту запевнили, що умови у новому таборі, як і у таборі «Захід-1», відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста.

«На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, розміщує українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом з ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого», – додали координатори проекту.

Нагадаємо, перший табір для військовополонених росіян «Захід-1» в Україні почав діяти у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині.

У серпні 2023 року ZAXID.NET розповідав про умови, у яких утримують полонених російських військових. У таборі на Львівщині більшість опитаних росіян сказали, що з ними не поводилися жорстоко. Українська влада допускає до в’язнів міжнародних спостерігачів.