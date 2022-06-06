Україна організувала спеціальний табір для тримання російських військовополонених, які не підлягають обміну найближчим часом, в одній із західних областей, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

«Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де тримають тих військовополонених, стосовно яких немає найближчих очікувань щодо обміну», – розповів Малюська в ефірі телемарафону в понеділок, 6 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», але не вказав, у якій саме області цей табір розташований.

Він додав, що тих військовополонених, які нещодавно потрапили в полон або яких можуть обміняти найближчим часом, розмістили у закладах Міністерства юстиції на всій території країни.

Малюська розповів, що умови тримання російських військовополонених відповідають нормам Женевської конвенції.

«Утримуються на належному рівні в тому сенсі, що нічого зайвого ми їм не надаємо, але й відповідно до стандартів, установлених міжнародними договорами, ми їх забезпечуємо. Тобто це рівень трохи кращий, ніж утримання ув'язненого або засудженого: трохи краще харчування, трохи кращі засоби гігієни, повний доступ до Червоного Хреста», – розповів він.

Зазначимо, у травні на утримання російських військовополонених уряд виділив майже 45 млн грн.