Кабінет міністрів виділив Міністерству юстиції 44,7 млн грн для здійснення заходів щодо утримання російських військовополонених, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Міністерству юстиції України виділено 44 723,4 тис. грн для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях для утримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права», – написав він у Telegram у суботу, 7 травня.

Зазначимо, що наразі немає інформації про те, скільки саме російських нацистів перебуває у полоні в Україні. Відомо, що станом на 4 квітня таких було орієнтовно 600. Однак між Україною і Росією з того часу пройшли кілька обмінів полоненими. Разом з тим, за цей час у полон також потрапили нові росіяни. Зокрема, лише на Харківщині менш ніж за тиждень у полон потрапили 11 російських снайперів.