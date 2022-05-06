Затримані входили до складу так званого «115 полку ДНР», який обстрілював українські позиції

Працівники Служби безпеки України у результаті воєнної операції взяла в полон 11 російських снайперів із так званої «ДНР». Зазначається, що усі затримані були бійцями «115 полку» псевдореспубліки. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«У Харківській області під час спецоперації СБУ було взято в полон 11 російських снайперів. Затримані входили до складу так званого «115 полку ДНР», який обстрілював українські позиції», – розповів він.

За словами Дехтяренка, спецслужба має перемоги і в інших регіонах країни. Зокрема:

на Хмельниччині була знешкоджена ворожа ДРГ з трьох осіб, яка повинна була влаштувати диверсії в області. Також учасники групи надсилали відео ракетних ударів воєнним держави-терориста Росії, чим допомагали корегувати вогонь;

на Житомирщині СБУ затримала посадовця одного з оборонних об'єктів, який передавав противнику секретні розвідувальні данні щодо літаків ЗСУ;

на Сумщині спецслужба викрила голову та депутатів однієї з міськрад, які під час окупації регіону надавали матеріально-технічне забезпечення російським військам;

на Київщині затримали двох колаборантів, які допомагали окупантам в Бучанському районі і брали участь у мародерстві і викраденнях українців;

Загалом станом на 6 травня СБУ знешкодило 140 ДРГ противника і викрила 4 тис. колаборантів