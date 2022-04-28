Двох зрадників засудили, на третього полоненого ще чекає суд

Львівські десантники візначаються успіхами на лінії фронту. Вони знищують російських агресорів, які вчиняють злочини на території України, а також допомагають цивільним мешканцям і затримують зрадників. Так прес-служба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у Львові, а зараз захищає південь України, розповіла про затримання зрадників, які перейшли на сторону РФ ще у 2014 році. Двох з них вже засудило українське правосуддя.

«Ведучи активні бойові дії з російськими окупантами в південних областях нашої держави, підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади розбили значні сили противника. Зокрема один зі знищених російських підрозділів – був артилерійський дивізіон 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони ЧФ ВМФ РФ. Серед полонених виявилися декілька колишніх військовослужбовців ЗСУ, яких десантники передали до правоохоронних органів», – повідомили 28 квітня на сторінці 80-ї десантно-штурмової бригади.

Ще у 2014 році українські військові Криму зрадили військовій присязі, відмовились виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступили на службу до збройних сил держави-агресора. Через вісім років, 25 лютого 2022 року, зрадники повернулися на територію України у складі окупаційних військ і увійшли в Нову Каховку на Херсонщині.

Львівські десантники розбили зрадників наприкінці березня. Вони знищили озброєння, військову техніку та самих зрадників з 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

«Будучи майже на межі людських можливостей, галичани відчайдушно знищували та знищують російських потвор. Переважна більшість знищених в прямому сенсі потвор – є зрадниками військової присяги та всього українського народу. Правосуддя над перебіжчиками здійснили десантники з Галичини, розшматувавши їхні підрозділи», – повідомляло 20 березня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Трьох зрадників взяли в полон і двох з них вже визнали винними у державній зраді та дезертирстві. Суд призначив їм позбавлення волі на 14 і 15 років.