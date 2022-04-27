У 2014 році український військовослужбовець зрадив присязі та приєднався до ЗС РФ

Військовослужбовець ЗСУ, який повернувся в Україну з армією окупантів, отримав 14 років ув’язнення за державну зраду. Він вступив до лав Збройних сил РФ у 2014 році, зрадивши присязі на вірність Україні. Нещодавно його взяли в полон у складі бригади берегової оборони РФ у Миколаївській області.

«Судом визнано винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України). Судом призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Відомо, що у 2014 році український військовослужбовець зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил РФ. Через вісім років, 25 лютого 2022 року, колишній український військовий повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області.

Його та ще двох колишніх українських військових взяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, який зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Щодо другого колишнього військовослужбовця ЗСУ триває суд. Судовий розгляд щодо третього фігуранта ще не призначили.