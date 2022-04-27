Мешканець Краматорська вступив до військ «ДНР» ще в 2014 році

Рівненський суд призначив 12 років тюрми мешканцю міста Краматорськ, який ще в 2014 році вступив до лав «ДНР». Чоловік служив у мотострілковій бригаді, він досі бере участь у бойових діях проти української армії на Донеччині. Вирок суд призначив заочно, зловмисник досі перебуває у розшуку.

Про вирок суду стало відомо у середу, 27 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Відомо, що до лав «ДНР» мешканець міста Краматорськ вступив у 2014 році.

«Він був членом, а пізніше старшиною окремої розвідувальної роти одного з незаконних військових збройних формувань – 1 окремої Слов’янської мотострілкової бригади 1 армійського корпусу міністерства оборони так званої «ДНР». Доведено також, що чоловік і донині сприяє діяльності організації та бере безпосередню участь у веденні бойових дій проти підрозділів Збройних сил України на території Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винуватим у порушенні ч.1 ст. 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи терористичної організації) та призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначимо, що вирок суд призначив заочно. Наразі зловмисник перебуває у розшуку. Тож початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання засудженого та приведення вироку до виконання.

Додамо, що практика винесення вироків без присутності підсудних колаборантів наразі поширена. Нещодавно Рівненський суд заочно призначив 13 років ув'язнення шпигунці з Донецька, яка очолювала мережу російських інформаторів і повідомляла про пересування української техніки на Донбасі.