Військовослужбовець перейшо на російську сторону у 2014 році, а в 2022-му потрапив в полон до українців

Колишнього військовослужбовця Збройних сил України засудили до максимального покарання – на 15 років тюрми за зраду Батьківщини. Військовий ще у 2014 році перейшов на сторону РФ, а у 2022 році брав участь у нападі на Україну.

Як повідомила у четвер, 28 квітня, Генпрокуратура, уродженець Дніпропетровщини, перебуваючи на військовій службі в Криму у 2014 році зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова, та вступив на службу до збройних сил РФ. Через вісім років – 25 лютого 2022 року військовий ЗСУ разом зі ще двома зрадниками держави повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в місто Нова Каховка Херсонської області.

Усіх трьох військових взяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Військовослужбовця засудили до 15 років тюрми, це максимальне покарання.

Нагадаємо, раніше до 14 років ув’язнення уже засудили одного військовослужбовця ЗСУ, який перейшов на сторону ворога у 2014 роців Криму. Судовий розгляд щодо третього колишнього військовослужбовця ЗСУ ще не призначено.