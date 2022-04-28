У Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися російським загарбникам. Його організував 61-річний харків’янин.

За інформацією СБУ, у підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки. Сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.

Як зауважили в СБУ, його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

«СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА», – повідомили у спецслужбі в четвер, 28 квітня.

За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російським загарбницьким військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.

До слова, на українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю, зауважили в Службі безпеки України.

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Дії 61-річного харків’янина вже розслідують за статтею «Державна зрада» Кримінального кодексу України.

Додамо, що 20 квітня у Харківській області виявили законспірований склад із викраденими боєприпасами і комплектуючими до військової техніки. Його також готували для передачі росіянам.