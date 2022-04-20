Склад з краденими українськими боєприпасами та запчастинами викрили на Харківщині

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 млн доларів. Це обладнання було викрадене з військових арсеналів, а власники складу хотіли співпрацювати з ворогом.

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів протягом 2000-х і до 2019 року. Спочатку його планували переправити до РФ та на ремонтні підприємства оборонного комплексу України без сплати податків та з отриманням надприбутку. Але напередодні повномасштабного вторгнення власники складу хотіли піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Наявні на складі деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати на виробничих потужностях міста. Росія планувала використати Харків у якості «перевалочної бази» для подальшого наступу вглиб території України.

«Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам, а зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння піде на потреби ЗСУ і буде використана для захисту нашої держави», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони:

60 повнокомплектних танкових двигунів

велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки, які було поміщено у 10 залізничних вагонів для швидкого переміщення.

Також було виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря». Таке майно входить до штатного озброєння військових літаків і гелікоптерів та використовується для враження літальних апаратів.

Наразі СБУ встановила причетних до злочину та вживає невідкладних заходів щодо їх затримання.