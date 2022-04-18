ЗСУ знищили командно-штабну машину, «Гради» та машину з боєкомплектом

80 окрема десантно-штурмова бригада зі Львова, яка зараз захищає південь України, розповіла про оборону міста Вознесенськ та околиць. Окупанти увійшли в село і допитували мирних мешканців, знущалися з них, бо підозрювали у співпраці зі Збройними силами України. Українські воїни розбили колону техніки та російських військових, тим самим звільнивши заручників.

Один з мешканців села розповів, що росіяни вивели на вулицю з приватних будинків близько 30 мирних людей, поставили їх на коліна, зв’язали скотчем руки за спиною і вимагали зізнатися, хто коригував обстріли і допомагав ЗСУ.

«Ми мовчали. Тоді окупанти стали стріляти над головами. Жінки плакали та просили, щоб їх відпустили, від чого орки остаточно розлютились і озвіріли. Їхній командир сказав, якщо через п’ять хвилин йому не викажуть ім’я корегувальника, він накаже розстріляти всіх», – розповів військовим мешканець села.

У цей час військовослужбовці артилерійського підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади спостерігали за селом.

«Вони оперативно надали координати місць розташування окупантів та скорегували артилерійський вогонь по ворожій техніці та живій силі противника, вразивши в тому числі і командно-штабну машину орків», – повідомили у прес-службі 80-ї бригади.

У командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли, що українські військові знищили машину з боєкомплектом, командно-штабну машину, дві одиниці РСЗВ «Градів». Під час влучного обстрілу було знищено близько 25 російських окупантів.

Завдяки цьому моменту мешканці села змогли втекти і сховатись у безпечному місці.

Нагадаємо, зараз Миколаївська область звільнена від окупантів, бої ведуться за населені пункти Херсонщини.