За попередню добу сили ЗСУ збили п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей сили ЗСУ відбили 12 атак росіян та знищили багато ворожої техніки. Зокрема, українські військові знищили 10 танків, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, а також 5 артилерійських систем противника. Окрім того, повітряні сили ЗСУ вразили п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

Відомо, що один танк протитанковою керованою ракетою (ПТКР) знищили бійці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила у населеному пункті Попасна на Луганщині. Деталей про знищення іншої ворожої техніки наразі не повідомили.

За оперативною інформацією Збройних сил України, на Луганщині основні зусилля ворога зосереджені у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Також на Донеччині російські війська продовжують обстрілювати Сіверськ і Покровське.

«Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області», – повідомили вTelegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Російські війська не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, обстрілюють житлові квартали та перешкоджають наданню гуманітарної допомоги мирному населенню. Нещодавно окупанти зруйнували гуманітарний центр у Сєвєродонецьку. А також обстріляли міста Кремінна, Золоте та Лисичанськ на Луганщині. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинули, шестеро поліцейських отримали травми.