Внаслідок російських обстрілів щонайменше двоє людей загинули

Росіяни обстріляли спорткомплекс у Кремінній, а також місто Золоте на Луганщині. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинули, четверо отримали травми. окрім того, у Лисичанську ворог обстріляв поліцейський відділок, шістьох співробітників госпіталізували. По області спалахнули понад 15 житлових будинків. Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб внаслідок обстрілу міста Золоте. Крім того, пошкоджено ще декілька будинків в цьому населеному пункті», – написав Гайдай у своєму Telegram-каналі.

У Лисичанську росіяни обстріляли будівлю патрульної поліції. Шестеро співробітників отримали травми, їх госпіталізували.

«Учора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано», – повідомив Гайдай.

Він розповів, що також упродовж 17 квітня росіяни із артилерії обстрілювали місто Кремінна. Вночі обстріли стали частішими та потужнішими. Росіяни обстріляли спорткомплекс «Олімп». Через це виникла масштабна пожежа на площі 2400 квадратних метрів. Також загорілися сім житлових будинків та господарчих споруд.

«Декілька годин тому снаряди росіян поцілили по місцевих об’єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому спорткомплексу «Олімп», де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа пожежі, за попередніми підрахунками, складає 2400 кв. м. Рятувальники на місці – намагаються локалізувати полум’я, бо впритул розташований лісовий масив», – повідомив Гайдай.

Фото Сергія Гайдая

Також він розповів, що у в Рубіжному росіяни також обстріляли житлові масиви. З-під завалів трьох будинків евакуювали сімох місцевих жителів, двох травмованих доправили до лікарні в Сєвєродонецьку. Ще два будинки спалахнули в Комишувасі Попаснянської територіальної громади.

За оперативною інформацією ЗСУ, на Луганщині основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над Маріуполем.

«Ворог безуспішно намагався закріпитись в районах населенних пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка, де успіху також не мав. Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області», – повідомили вTelegram-каналі Оперативний ЗСУ.

За словами Сергія Гайдая, в області не залишилося жодного безпечного місця. Тому він просить мирне населення евакуюватися.

У понеділок, 18 квітня, евакуацію проводитимуть із Попасної, Рубіжного, Гірської громади, Сєвєродонецька, Лисичанська. В цих населених пунктах у разі припинення вогню, будуть відкриті гуманітарні коридори.

зазначимо, що російські війська не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, окупанти обстрілюють житлові квартали та перешкоджають наданню гуманітарної допомоги мирному населенню. Нещодавно росіяни зруйнували гуманітарний центр у Сєвєродонецьку.

P.S. Пізніше Сергій Гайдай повідомив, що росіяни зайшли в місто Кремінна на Луганщині. почалися вуличні бої. Тому евакуація мирного населення наразі неможлива.