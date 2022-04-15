На Луганщині за добу росіяни знищили та пошкодили 12 будинків, технічних та промислових споруд

За минулу добу, 14 квітня, російські війська 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини. Дві людини загинули, ще двох поранено.

«Йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії. П’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан. Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд», – про це зранку 15 квітня повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення (фото Сергія Гайдая)

За його інформацією, двоє людей загинули, ще двох поранено. Один із випадків стався у м. Кремінна – внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний місцевий мешканець зазнав проникаючого осколкового поранення спини.

«У Рубіжному протягом місяця тривають позиційні вуличні бої. Деякі сумні новини ми отримуємо, лише коли свідку події вдається вирватися із рук загарбників. Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, напередодні російські війська зруйнували гуманітарний центр у Сєвєродонецьку, де щодня годували до 300 людей. Внаслідок постійних обстрілів на Луганщині вже не залишилося жодної вцілілої лікарні.

Зазначимо, що багатьох мешканців Луганщини росіяни насильно вивезли. Нагадаємо, 12 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з територій Донецької і Луганської областей до Росії примусово вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів.