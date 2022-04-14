У четвер, 14 квітня, росіяни завдали ракетного удару по території Дніпропетровської області. Внаслідок цього, одну будівлю частково зруйновано, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Сьогодні маємо один приліт ворожої ракети. В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована», – написав він у своєму Telegram-каналі й додав, що жертв внаслідок цього російського ракетного удару немає.

Також Лукашук зазначив, що фахівці встановлюють, якою саме ракетою поцілили загарбники.

Він зазначив, що російських військ на Дніпропетровщині немає. В області триває розмінування територій. Сапери ДСНС в посиленому режимі відпрацювали сьогодні Криворізький район. В Малій Костромці знешкодили майже 160 снарядів. Роботи тривають.

Нагадаємо, що 14 квітня росіяни також завдали ракетного удару по Чернігівщині й обстріляли Сумщину.

Зазначимо, що росіяни регулярно завдають ракетні удари по Дніпропетровщині, руйнуючи нафтобази, військові частини і залізничні станції. Також росіяни повністю розбомбили аеропорт у Дніпрі.