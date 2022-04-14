По Чернігівщині ворог вдарив ракетами

Російські загарбники продовжують обстрілювати звільнені від них регіони України. За четвер, 14 квітня, вони обстріляли населені пункти в Чернігівській та Сумській областях.

«Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”», – повідомило оперативне командування «Північ».

Крім того, в Сумській області ворожі війська обстріляли Велику Писарівку, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Велика Писарівка. Російська ворожа сторона обстріляла наші території. Подробиці згодом», – написав Живицький у Telegram, не уточнивши, з якого виду озброєння ворог обстріляв цей населений пункт.

Нагадаємо, що на початку війни російські загарбники вдерлися на Чернігівщину та Сумщину і завдали цим регіонам великих збитків. Також вони вбили велику кількість мирних жителів. Однак наприкінці березня і на початку квітня загарбники покинули ці області.