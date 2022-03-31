Росіяни завдали ракетного удару по військовій частина в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.

Як повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації (ОВА), у четвер, 31 березня, росіяни ракетами обстріляли військову частину. Удар повністю зруйнував адмінбудівлю та склад з пальним.

Унаслідок вибухів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення, їх госпіталізували. Наразі рятувальники гасять пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару.

Зазначимо, ввечері, 30 березня, росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі в Дніпрі. А у Новомосковську Дніпропетровської області запущена російськими агресорами ракета влучила у завод.

Нагадаємо, що це не вперше ворожі війська обстрілюють Дніпро. Кілька днів тому росіяни атакували військову частину на околиці міста, а раніше обстріляли цивільні об’єкти Дніпра. Ворог також обстрілює Дніпропетровську область, зокрема, застосовуючи заборонені касетні боєприпаси.