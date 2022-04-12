Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів.

«За даними Російської Федерації, понад 700 тисяч наших громадян вивезено до Росії, за їхніми підрахунками, понад 130 тисяч дітей», – сказала Денісова в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, щодня до Росії вивозять близько 20 тисяч людей, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Денісова додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Татьяна Москалькова.

«Зараз фільтраційний табір є в Донецькій області, де перебувають понад 10 тисяч наших громадян. Це фільтраційні табори, в який вони примушують наших громадян на співпрацю. Дізнаються про їхні інтереси, про їхню підтримку України чи РФ. Вони дізнаються, чи є знайомі правоохоронці, щоб потім їх заарештувати і катувати, можливо, таким чином і знищити їх», – додала омбудсменка.

Денісова розповіла, що лише у Пензенській області Росії діють чотири табори, до яких ще у лютому до початку широкомасштабної війни вивезли жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Омбудсменка назвала насильне вивезення Росією українців воєнним злочином. «Це порушення Женевської конвенції щодо дотримання прав цивільного населення», – сказала вона.

5 квітня постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку російського вторгнення в Україну до Росії перевезли понад 600 тис. людей, зокрема більше ніж 119 тис. дітей.

12 квітня стало відомо, що близько 100 тис. українців росіяни вивезли у Сибір і за Полярне коло.