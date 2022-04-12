Російська влада переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру і за Полярне коло. Близько 100 тисяч людей вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх домівок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Видання посилається на наказ Кремля, де вказано про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за понад 8850 км від їхніх будинків, у російську глибинку.

«В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася в Україні", Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян до "суб’єктів Російської Федерації" та просила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб», – пише The Independent.

Також у документах вказано, що у Кремлі планують відправити 11 398 людей до Сибіру, 7 218 людей на Далекий Схід та 7 023 – на Північний Кавказ, у тому числі в Чечню, Інгушетію та Дагестан.

The Independent також повідомляє, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що «українські війська обстрілювали їхнє місто». Маріупольцям сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає «переслідування».

Нагадаємо, Росія вже видала на своїй території примусово вивезеним українцям 12 тисяч паспортів. Раніше ZAXID.NET публікував історії українців, яких примусово вивезли в РФ і змусили перед цим пройти фільтраційні табори.