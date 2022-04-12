Росіяни продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк та його околиці

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти знищили центр гуманітарної допомоги. У приміщення влучили одразу вісім снарядів, повідомила у вівторок, 12 квітня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, будівля центру зазнала масованого обстрілу – зруйновано стіни, сталося значне загоряння складу.

«Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею й засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення та на автомобілях, на велосипедах чи навіть пішки доправляли їх громадянам», – повідомила Денісова.

Вона також додала, що нічний обстріл околиць Сєвєродонецька та Гірського має катастрофічні наслідки – зруйновані майже всі комунікації. Люди – без світла, води і газу. Без електроенергії залишаються 96 тис. людей, знеструмлено 36 населених пунктів.